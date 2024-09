La también influencer está haciendo partícipes a sus seguidores de este viaje, que está siendo para ella un auténtico sueño hecho realidad. "Este viaje me parece una experiencia de vida y por eso os voy a ir compartiendo absolutamente todo", reconoce la madre de Bastian y Bosco , de quien se ha despedido para poder embarcarse en este proyecto profesional. Y lo ha hecho de la mano de su hermano David, que ha sido el encargado de organizar cada punto de esta escapada.

Pero la imagen más impactante para sus seguidores ha sido la que han protagonizado al llegar a la habitación de su hotel por la noche. Y no por la majestuosidad de su alojamiento, sino por lo que las pastillas que hay en la mesilla de noche de Carla Barber. "Ahí tienes preparadas todas tus dro...", bromea el hermano de la médico, que no tarda en seguirle el rollo, grabando al detalle todos estos fármacos. "Es verdad, me han preparado el agua y todas mis cositas", dice la que fuera concursante de 'Supervivientes', mostrando un primer plano de los comprimidos.