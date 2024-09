En un vídeo en el que se le ve compungida, al borde de las lágrimas, la sobrina de Isabel Pantoja ha expresado sus sentimientos. "He querido dejar el móvil y aprovechar el tiempo que está aquí David... pero buah, se me hace totalmente jodido cuando le dejo en el aeropuerto... porque es como ¿y ahora qué? Buf, me entra como un... unas ganas de llorar, una tristeza. Sé que no pasa nada, llevamos viviendo así mucho tiempo, pero ahora se me hace más difícil", ha reconocido Anabel Pantoja, que se ha sincerado tras separarse de su novio, David Rodríguez.