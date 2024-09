Cristian Suescun se pronuncia tras ser relacionado con Beatriz Uriarte, abogada de la familia de Edwin Arrieta

Cristian Suescun lleva algunos meses saliendo con Dakota Tárraga . A través de las redes, se les has visto felices y muy enamorados, besándose apasionadamente y yéndose juntos de vacaciones. Sin embargo, desde hace algún tiempo, el hijo de Maite Galdeano ha sido relacionado con Beatriz Uriarte, abogada de la familia de Edwin Arrieta . Ahora, él se ha pronunciado y ha aclarado sin son pareja .

Tras la publicación de esta historia de Instagram, Javier de Hoyos se ha puesto en contacto con el hijo de Maite Galdeano, que se ha pronunciado para aclarar si es o no pareja de la abogada de Edwin Arrieta. Según explica, no les une nada más que una bonita amistad, algo que vendría a negar que hace algunos meses le presentó en un evento diciendo que era "su nueva novia". Tras el revuelo - y, por el momento-, Dakota Tárraga no se ha pronunciado al respecto. Es más, hace tan solo un día comentaba en la última publicación de Cristian Suescun con un "guapo mío".