El desgarrador testimonio de Toni, que no encuentra a su mujer y ni a su bebé: “Es imposible saber dónde están, si es que están”

La presentadora no daba crédito con el testimonio: “Cuéntame en qué podemos ayudarte”. Toni se mostraba muy nerviosos y visiblemente desesperado: “Ahora me voy a la Ciudad de la Justicia, voy a coger un taxi, porque me están diciendo que allí igual me pueden dar alguna información. La verdad es que los teléfonos que nos dicen que podemos llamar, he llamado a la Policía, Guardia Civil… es imposible tener una información de dónde están, si es que están”.