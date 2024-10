El padre de Isaac Torres destapa cómo es su verdadera relación con la familia de Lucía Sánchez

"Totalmente de acuerdo", dice mientras da la razón a esta internauta. El catalán, que no ha querido desmerecer tampoco la labor de su hijo en la crianza de la niña, cree que Mía está construyendo su personalidad y siendo quien es no solo gracias a Lucía, también gracias al propio Isaac y a otros miembros de la familia materna de la menor.

Aunque feliz de que la niña sea tan querida y tenga a unos abuelos que lo den todo por ella, esta realidad apena mucho al padre de Isaac, que lamenta no poder estar cerca de su nieta y no poder verla cuando le plazca, pues tiene que respetar el régimen de visitas establecido. En este sentido, Siscu reconoce sentir cierta "envidia" de sus exconsuegros, "porque sus yayos de Barcelona no podemos estar, pero aún así, te aseguro que no paramos de pensar en ella".