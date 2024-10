Última hora sobre la DANA en España | Los bomberos siguen trabajando por tierra y no hay previsión de que salgan medios aéreos

07:31 H La localidad valenciana de Massanassa prevé que haya una decena de fallecidos tras el paso de la dana

El alcalde de Massanassa, Francisco Comes, ha asegurado este miércoles a EFE que el paso de la Dana por este municipio del área metropolitana de València ha dejado al menos una decena de víctimas mortales. Comes ha señalado que por ahora no tienen más datos de posibles personas fallecidas porque siguen las labores de emergencia y de búsqueda de desaparecidos tras el desbordamiento del barranco que se produjo este martes.

Desde el Ayuntamiento, además, se está tratando ahora de ir recuperando el suministro eléctrico en aquellos puntos más dañados por la Dana.