El audio de despedida de una mujer a su pareja y a su bebé: "Me estoy ahogando y no puedo más..."

"No sé si te va a llegar este mensaje, por favor a mi niño cuídamelo y dile la mamá que ha tenido aunqeu sólo fuera por ocho meses, dile que es lo mejor que me ha pasado en la vida", cuenta entre lágrimas y sollozos. Tras esto, Silvia narra la situación a su marido: "Esto es horrible, amor. Esto es muy malo. Me estoy ahogando y no puedo más".