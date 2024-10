Omar Sánchez se pronuncia tras su tenso encuentro cara a cara con Anabel Pantoja

Anabel Pantoja y Omar Sánchez se han reencontrado cara a cara en el último evento al que han acudido . Es la primera vez que vemos a la expareja coincidiendo en el mismo espacio desde que decidieron poner punto y final a su matrimonio, hace ya dos años. Pero ese tiempo no ha sido suficiente para que exista la cordialidad entre ellos cuando se dan situaciones como esta. Y es que la sobrina de Isabel Pantoja le ha girado la cara al exconcursante de 'Supervivientes', que se ha pronunciado tras este tenso reencuentro .

Para 'el negro' no habría habido ningún problema a la hora de saludarse con su exmujer. Todo lo contrario. El cara a cara ha tenido lugar hace apenas unas horas, en Gran Canaria Moda Cálida. La 'pantojita' saludaba cariñosamente a Ágatha Ruiz de la Prada y después salía tras ella. En ese mismo instante, se cruzaba de cara con su exmarido, Omar Sánchez, que se quedaba mirándole directamente tratando de propiciar ese saludo entre ellos . Pero no ha sucedido.

La influencer, en cambio, en una especie de acto reflejo, ha vuelto la cara y ha comentado en voz alta lo "ilusionada" que estaba de estar allí . Algo que no ha sentado nada bien al surfero , que se ha pronunciado frente a los medios de comunicación tras lo ocurrido.

Con una sonrisa irónica, el deportista de 33 años ha reaccionado así cuando le han preguntado sobre su expareja: "Oye, te has encontrado con Anabel, ¿no?", le dice la periodista. "No sé, ¿lo vieron ustedes?", expresa, dejando caer que ha sido un visto y no visto.