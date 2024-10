Adara Molinero habla del chico al que ha estado conociendo: "Me llamó la atención"

A través de su perfil oficial de Instagram, la que fuera concursante de 'Gran Hermano' ha explicado cómo se ha ido dando este acercamiento con este chico . Según ha contado la que fuera azafata de vuelos, este mes y medio le ha servido para hacer balance de lo que quiere y lo que no quiere en su vida. Su ruptura con Álex Ghita no fue fácil , pero este periodo de soltería ha sido para ella una especie de 'reset'.

"Como bien sabéis, yo estoy soltera. Por decisión propia, he decidido estar sola. Así, un mes y medio", ha comenzado relatando la madre de Martín, su hijo en común con Hugo Sierra . Pero en este tiempo sí ha habido un hombre que ha despertado su interés de forma especial . "Hubo un chico que me llamó la atención", ha reconocido Adara Molinero, que ha querido ser muy sincera y transparente con sus seguidores al contar esta historia en público por primera vez.

Después de un tiempo mensajeándose , Adara Molinero daba el paso de concertar una cita con este chico . "Dije: 'buah, qué guapo ... voy a quedar con él, que me encanta ". Era la primera cita después de su ruptura sentimental con Álex Ghita ... pero primero quería conocer la opinión de sus amigas . Para ello, ha recurrido a Liz Emiliano . Y ha sido en ese momento cuando ha descubierto el pastel .

Después de decirle a la también colaboradora de 'Gran Hermano' que era un chico que "le encanta" y que había quedado con él , la ganadora de 'GH VIP' le ha enseñado la foto de su ligue . Al verle, la tertuliana se ha quedado a cuadros. Ese mismo chico también se ha estado mensajeando con ella. "Le conozco porque también me hablaba", confirma Liz Emiliano . "Nos escribía a las dos. Te hemos pillado. Ay, chiquitín, cachorro... pobrecito", comenta en tono irónico la hija de Elena Rodríguez .

"Pero me sorprende el gusto tan diferente que tienen los hombres, ¿no? Porque tú y yo no nos parecemos", le dice Liz Emiliano a su amiga. Algo para lo que Adara Molinero encuentra una respuesta inmediata. "Es que somos dos muñecas y él es un avaricioso", responde entre risas. Así, la ganadora de 'GH VIP' ha visto cómo la ilusión que tenía por su primera cita tras su ruptura con Álex Ghita con este chico que "le encantaba" se ha hecho trizas. Pero ella ya está preparada para lo siguiente. "Next", ha comentado en tono de humor la exconcursante de 'Gran Hermano'.