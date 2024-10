Claudia Martínez estalla tras el cruce de acusaciones de Mario González con su ex, Sheila

Mario González y la madre de su hijo Hugo, Sheila González, han protagonizado un cruce de acusaciones en las redes sociales

La novia del exparticipante de 'La isla de las tentaciones', Claudia Martínez, ha emitido un comunicado al respecto

La exconcursante de 'Supervivientes' está tan cansada de la situación que ha dejado en el aire el futuro de su relación de pareja

Tras dejar a la madre de su hijo Hugo, Sheila González, el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' inició una relación con Claudia Martínez. En su podcast de mtmad, 'Un cuento imperfecto', la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' reconoció que le costaba aceptar que su novio tuviera un hijo porque ese niño no era suyo, pero parece que con tiempo ha aprendido a vivir con la situación. Por sus fotos en redes, todo es idílico y la pareja ha celebrado el sexto cumpleaños del niño en Disneyland París; pero nada más aterrizar en Madrid la polémica se ha desatado por un comunicado que Sheila ha compartido en su canal de Instagram.

"No sabéis la impotencia que tengo con algunas cosas, como madre. Es desesperante. Que no se me dé el mínimo de respeto que debería tener, que se intente hablar las cosas de una manera civilizada y que parezca estar hablando con un niñx de 2 años. Pedir las cosas de una manera correcta y que se lo pasen por el forro de los coj**** como si yo no tuviera ni voz ni voto, como si no tuviera nada que ver con mi hijo ni pudiera tomar x decisiones. Porque no, no se respetan mis decisiones. No os imagináis cómo es todo", ha dicho Sheila, que añadía que lleva "un año" guardando silencio por respeto a su hijo pero que se ha cansado de callar porque no tienen hacia ella "ni un mínimo de respeto".

Rápidamente, esas palabras se han entendido no solo como un ataque hacia Mario, sino también hacia Claudia, la madrastra del pequeño Hugo y, al ver el revuelo que se estaba generando, los dos exconcursantes de 'Supervivientes' han decidido contestar en sus respectivos perfiles de Instagram. El primero que ha hablado ha sido el empresario, que ha optado por compartir un largo comunicado en sus stories porque considera que debe defender su honor "como ser humano y como padre", aunque le parezca "una desgracia" tener que exponer sus problemas con la madre de su hijo.

Mario ha explicado que se ha llevado al niño a Disneyland porque por el acuerdo de custodia le tocaba a él este año pasar ese día con su pequeño y que "la persona que había que avisar", haciendo referencia a Sheila, "había sido avisada": "No ha tenido ningún problema. Por no decir que el año pasado se le propuso estar con su hijo el día de su cumple y dijo que lo mejor era cumplir el acuerdo". Por otra parte, defendiéndose de haber expuesto a su hijo en redes compartiendo fotos del menor en las atracciones junto a Claudia, ha recordado que su exnovia hizo lo mismo: "Se hacían directos a diario con el niño, se subían fotos...".

Por otra parte, el madrileño ha pedido respeto para su pareja, que "está recibiendo millones de mensajes malos" por su papel como madrastra de Hugo: "Como yo hago cuando veo a mi hijo feliz con su novio [Sheila sale con el futbolista Iván Ramos], deberían alegrarse los demás de ver al niño feliz con Claudia. Al final hay que entender que somos una familia, y una familia feliz, así que por favor dejadnos seguir siéndolo".

"Esto afecta a muchas personas y las dos que más me importan: mi hijo, al que todo esto le ha pasado factura, y a Claudia, que no sabéis la de veces que la he visto llorar con ansiedad por todos estos comentarios y situaciones que ella y yo vivimos que no le dejan ser feliz del todo", ha sentenciado Mario, no sin antes reconocer que le da "vergüenza" haber expuesto un tema tan delicado.

El comunicado de Claudia Martínez

Tras el comunicado de Mario, ha llegado el estallido de Claudia, que considera que lleva "un año y medio" sin decir nada sobre este tema y que es su momento de hablar: "Lloro una semana sí y otra semana también por la ansiedad que me han causado personas que solo han querido hacerme daño a mí y a mi relación y lo pago con el que mnos tiene la culpa porque lo único que ha hecho es quererme, respetarme y darme mi lugar. Y sobre todo, no contestar a las miles de provocaciones y acusaciones falsas que ha habido por protegernos a ya sabéis y a mí".

"A día de hoy puedo decir que Mario es el hombre de mi vida, pero que no sé qué va a pasar, porque el dolor que hay entre nosotros es demasiado grande como para hacernos felices", ha asegurado la influencer, dejando en el aire la continuidad de su relación con el empresario por este asunto: "Lo siento mucho pero todos tenemos un límite y yo llevo muchos meses aguantando demasiadas mentiras y cosas fuera de lugar, recibiendo comentarios y mensajes que vienen directos de una tercera persona que lo único que quiere es hacer daño".

"Filtro palabras para no tener que sentir arcadas cada vez que me dicen que soy una rompe familias o que ella siempre será mejor que yo, que nunca voy a ser la primera y tonterías que con la edad que tenemos creo que son bastante absurdas. Tengo que ir al psicólogo una vez a la semana por todo lo que me está generando todo esto. Sinceramente no creo que me merezca nada de lo que ha pasado por haberme enamorado de una persona y que ella se haya enamorado de mí", ha comentado la extronista, que no puede ser completamente feliz al lado de Mario: "Es tanto el dolor que me causa esta situación, es horrible no poder ser nunca feliz con la persona a la que quieres porque no te dejan en paz".

La respuesta de Sheila González

La madre de Hugo ha respondido en su canal a estos comunicados diciendo que no ha dicho nada concreto sobre la situación, por lo que no entiende las críticas de su ex por lo que él considera que es exponer un problema que involucra a un menor, y que únicamente quería desahogarse con sus seguidores: "Fijaos hasta donde llega su ego que aún piensa que todo lo que pasa alrededor de una relación entre papás separados (que no tiene que ver con nuestra relación como exparejas) es por celos hacia él".