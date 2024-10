El novio de Mayte Zaldívar posa por primera vez junto a sus padres: "Los pilares de mi vida"

El exconcursante de ' Supervivientes ' ha encontrado en su perfil oficial de Instagram, la mejor forma de desahogarse en un momento para él complicado . Hasta ahora, Fernando Marcos se ha mostrado sincero, dejando ver que las últimas semanas no han sido fáciles, pero sabe que cuenta con dos personas incondicionales a las que ahora ha rendido homenaje.

Sin necesidad de que sea una fecha especial o un cumpleaños, el novio de Mayte Zaldívar ha querido mostrar abiertamente sus sentimientos por su padre y por su madre . "Cada minuto es una inversión en mi futuro", ha dejado escrito, indicando con esto que no hay que esperar a un triste desenlace para decir en vida lo que de verdad se siente por las personas que uno quiere.

"Muchos gastan sus días en distracciones, creyendo que siempre habrá más tiempo. Yo no. No tengo tiempo para lo innecesario. Mientras otros esperan el momento perfecto, yo estoy creando las oportunidades que me llevarán a donde quiero estar", ha escrito acerca de lo que él está haciendo y de cómo todo lo vivido tras la muerte de Julián Muñoz le ha hecho replantearse muchas cosas.