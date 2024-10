Jesús Vázquez presume de cuerpo a los 59 años con su último posado: "Eres un dios"

Jesús Vázquez ha dejado a todos sin palabras con su última aparición. El presentador de '¡Allá tu!' y también de 'Bailando con las estrellas' ha demostrado que con 59 años cuenta con un físico envidiable y que cada vez que comparte una fotografía se caen las redes . ¡Parece que por él no pasan los años!

Su fotografía no ha dejado indiferente a nadie y los aplausos y piropos entre sus seguidores no han tardado en llegar. Por mostrarse tal y como es, con su sonrisa contagiosa y su buen humor, cada aparición de Jesús Vázquez es todo un éxito. Esta última acumula miles de 'Me Gustas' y comentarios que coinciden en que el presentador está cada vez mejor y le preguntan cuál es la fórmula que tiene para aparecer cada vez mejor.