Jesús Vázquez, contra las redes para ligar: "Me gusta el calentón del cara a cara"

A Sheila, la protagonista de Para toda la vida - The Bachelorette, las aplicaciones no le fueron suficientes. Por eso acudió al reality de Telecinco donde espera encontrar a su chico ideal. Aún no sabemos cuál será su veredicto pero lo cierto es que el presentador del programa, Jesús Vázquez, se lo está pasando de maravilla y ha aprovechado estar al frente de este show para teorizar al respecto de las relaciones humanas. "Al amor hay que regarlo como a una planta, aunque a veces no te apetezca", dice en una entretenida charla con Outdoor.