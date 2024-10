Omar Sánchez y Anabel Pantoja protagonizaban hace unos días un tenso encuentro que daba mucho que hablar. Mientras él parecía dispuesto a saludar a su exmujer, ella reaccionaba en una especie de acto reflejo, girando la cara y hablando en voz alto sobre algo que no tenía nada que ver con la presencia de su exmarido. Ahora, el exconcursante de 'Supervivientes' le ha hecho a la sobrina de Isabel Pantoja una inesperada petición en público.

Aunque el surfista de 33 años recalca que él no le guarda rencor y que "le desea lo mejor", el vídeo de su tenso encuentro en Gran Canaria Moda Cálida, donde la influencer parece hacer todo lo posible no saludar a su exmarido , parece decir lo contrario. Ahora, el que fuera concursante de 'Supervivientes' ha aprovechado que sigue siendo preguntado por los medios acerca de este cara a cara para lanzarle a la sobrina de Isabel Pantoja una importante petición .

"Ahora mismo no tenemos relación, pero seguramente nos sigamos encontrando en eventos . Es natural, los dos vivimos en Gran Canaria... ¿quién sabe? Quizá algún día nos podamos saludar y mantener una conversación ", comenta frente a los medios, lanzando esta propuesta a Anabel Pantoja .

Y es que, aunque el exconcursante de 'Supervivientes' aclara que está "centrado en sí mismo", reconoce que él no "guarda rencor" y que cree que "en un futuro todo puede pasar". Por eso, no descarta la posibilidad de este acercamiento con Anabel Pantoja, con quien le gustaría poder mantener una conversación y saludarse de buen rollo si vuelven a coincidir como les ha pasado recientemente. Ahora solo queda saber si ella aceptaría esta petición de Omar Sánchez o si, por el contrario, ha cerrado el capítulo con él y no está dispuesta a volver a abrirlo.