Violeta Mangriñán explica el motivo por el que Fabio Colloricchio no colabora en el pago de su nueva casa

Violeta Mangriñán acaba de comprarse su segunda casa en propiedad, la primera en Madrid. La exconcursante de ' Supervivientes ' cumple un sueño con la compra de esta vivienda, cuyos gastos pagará ella sola de manera íntegra. Preguntada por sus seguidores y tras insinuarse que el padre de sus hijas era un 'mantenido', la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' explica el motivo por el que Fabio Colloricchio no colabora en en la compra de su nueva casa.

La influencer, que desde que abandonase Villa Favioleta y regresase a la capital ha estado buscando la casa de sus sueños para no tener que hacer frente a los "abusivos precios de los alquileres" de Madrid, ha hablado en más de una ocasión de su millonario patrimonio.

Con sus redes, Mangriñán podría facturar fácilmente más del doble que su pareja, que se dedica fundamentalmente a la música y a su carrera artística. "No sé por qué a la gente esto le extraña, seguramente si fuesen de Fabio o las hubiese comprado solo él no sorprendería tanto", explica mientras niega que el papá de Gala y Gia esté viviendo de sus ingresos.

Como ha ocurrido hasta ahora, será el italoargentino el que se costee con su dinero sus propios caprichos. Esto no implica que no aporte nada a la economía familiar, pues como ha ocurrido hasta ahora, contribuirá a los gastos comunes de la vivienda aunque su nombre no figure en las escrituras.