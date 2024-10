Yulen Pereira revela que no quería que Anabel Pantoja fuera la madre de sus hijos

El reportero de 'Europa Press' le ha preguntado al esgrimista si quiere mandarle un mensaje a su exnovia, a la que hace unos días le dijo públicamente que le deseaba lo mejor . Ahora él ha comentado que no tiene nada más que decirle y que quiere dejar de hablar del tema, aunque entiende que le pregunten constantemente : "Es un tema que quiero que se quede en el pasado, y pasado pisado".

"¿Tú quieres tener hijos?", le han preguntado entonces al atleta, que ha asegurado que sí que le gustaría ser padre y que hubiera querido serlo joven (ahora tiene 29 años). "¿Con ella?", ha replicado el reportero, ante lo que el hijo de Arelys Ramos ha sentenciado que no. Una idea que Anabel no compartía , pues cuando estaba con él fue cuando empezó a decir que sí quería ser madre y que iba a congelar sus óvulos por si en unos años a su pareja le apetecía formar una familia.

Por otra parte, le han preguntado qué opina de la actitud de su exnovia al ver a su exmarido, Omar Sánchez, en el desfile de Ágatha Ruiz de la Prada en Gran Canaria. Al cruzarse de frente con él, la influencer evitó saludarlo y comenzó a decir en alto que le hacía "mucha ilusión" estar en ese evento. Yulen no ha querido pronunciarse sobre ese desplante de la influencer a su ex porque no lo ha visto y también porque quiere comenzar a desmarcarse de la mujer con la que compartió su vida durante nueve meses entre 2022 y 2023.