Alejandra Rubio, sobre el nombre de su hijo con Carlo Costanzia: "Estamos los dos de acuerdo"

Con un look que no ha pasado desapercibido para los expertos en moda , Alejandra no ha dudado en mostrar lo comprometida que está con esta causa ante los periodistas, a los que ha atendido amablemente.

Sobre la elección del nombre de su futuro hijo ha sido clara. Hace meses, tras filtrarse la noticia que la pareja espera un varón, se barajó la posibilidad de que su primogénito recibiese el nombre de su padre y de su abuelo paterno como es tradición en muchas familias y se llamase por ende Carlo Costanzia Rubio . En aquel momento, la colaboradora de 'Vamos a ver' no dudó en enfrentarse en directo a Marta López diciéndole que eso no tenía por qué ser así.

Conforme los meses han ido pasando, esta idea de que su hijo se llame finalmente igual que su padre podría haber cambiado. Alejandra Rubio no ha querido desvelarlo, ni tampoco ha dejado claro si esperará al nacimiento del bebé o si por el contrario lo hará antes de su llegada. Considera que este tema no es algo "que le interese mucho a nadie" y no se siente en la "obligación" de decir cómo se llamará su retoño. No obstante, la influencer, que niega estar en crisis con el padre de su hijo, ha explicado que la elección de su nombre ha sido consensuada. "Sí, estamos los dos de acuerdo", ha dicho dejando claro que ya saben cómo se llamará su bebe.