Así son Alejandra Rubio, Carmen y José María, los tres nietos de María Teresa Campos

“Si te soy sincera he tenido tan cerca la televisión que no siento esa curiosidad. Es más, la conozco tan de cerca que no... No me han propuesto, pero tampoco quiero que me propongan, en mi gremio es donde me siento a gusto", contaba la única de los tres nietos de la recientemente fallecida (aunque eterna) María Teresa Campos que no ha seguido sus pasos y ha terminado dedicándose a los medios de comunicación.