Y es que Fuertes decidió intervenir en el mismo momento en que Guita se atrevía a hablar públicamente sobre su pasado con Adara. El entrenador personal daba a entender que Rodri estaba desesperado por tener un hijo con la modelo e incluso casarse con ella, aunque Molinero no sentía lo mismo. De ahí, que terminase explotando en su contra. "Entiendo tu sed de fama, pero llevo 9 años en esto y estoy pasado de rosca", expresaba Fuertes en un contundente comunicado. "A mí me han ofrecido cifras de dinero que quizás no veas en tu vida por hablar de mi relación anterior, pero el que está haciéndose un vídeo con el móvil hablando de cosas que no te competen eres tú. Yo tengo respeto y dignidad", le advertía.