Irene Rosales abre las puertas de su casa de Sevilla: de su dormitorio estilo nórdico a su rústica cocina

La mujer de Kiko Rivera está pasando por una etapa de cambios. A sus 33 años, sigue vinculada al mundo de las redes sociales pero ha querido ir un paso más allá en su trabajo como creadora de contenido, compartiendo un nuevo contenido relacionado con la moda. Ahora, Irene enseña sus mejores looks en sus posts que acompaña con frases motivadoras y reflexivas como: "Pasan muchas cosas cuando empezamos a dar prioridad a lo que nos hace feliz" o "No corras, ve despacio, tu única meta eres tú". La influencer que acumula casi 700 mil seguidores, comparte reels y posts diarios donde enseña sus looks sirviendo de inspiración para su legión de seguidores.