La sincera despedida de Laura de la casa: de sus palabras a Manu a las lágrimas con Daniela

Laura, a Manu en su despedida de la casa: "Tenemos que tener una conversación"

La recién expulsada se emocionaba al hablar con Daniela: "Quiero pedirte perdón porque creo que me he equivocado contigo"

Las sinceras palabras de Adara que emocionan a Laura: "Los hombres van y vienen en la vida"

Laura, que se enfrentaba a una dura noche en el debate de 'Gran Hermano' al poder ver imágenes de sus conflictos en la casa y las opiniones de sus compañeros sobre ella, en especial palabras de Manu que le hacían romperse y le dolían, tenía que despedirse de los concursantes conectando en directo con ellos.

La recién expulsada, muy emocionada pedía hablar primero con Ruvens: "Te quiero mucho, nuestro corazón ha sido azul desde el principio y estoy muy orgullosa de ello. Nunca nos han gustado los colores neutrales. Eres una persona que brillas con la luz propia, que me ha demostrado lo que significa la palabra lealtad y la amistad verdadera. No pienses en lo de fuera y sé tú mismo".

Tras esto, después de todo lo que pasó en su despedida de la casa y que ella pudiera ver lo que había dicho a sus espadas, Laura quería hablar con Manu: "Tenemos que tener una conversación muy importante, aun así quiero verte disfrutar. Vive tu concurso y una vez que estemos fuera ya hablaremos. Mira por ti". A lo que este le decía algo: "Espero que hayas entendido la situación que he vivido, no he sabido llevar este conflicto conmigo mismo aquí dentro. Ten claro que lo que siento por ti es real".

A Edi le dejaba claro que no le había gustado que haya hablado de ella y el gallego le dejaba claro que le tiene aprecio: "Lamento si te parece mal, si consideras que fallo a la amistad, pero me gustaría fuera poder explicarte todo. Te deseo todo lo bueno".

"Violeta, Nerea y Luis, me gustan mucho más los trajes que os estáis haciendo entre vosotros y a la casa", les decía a los tres. Como a Maica que aseguraba "no saber muy bien lo que decirle".

Además, se rompía al dirigirse a Daniela, a la que afirmaba que le hubiera gustado conocer más y le agradecía su actitud con ella en la expulsión: "Quiero pedirte perdón porque creo que me he equivocado contigo. Gracias por las palabras tan bonitas que me dijiste, espero que cuando salgas tengamos una conversación".