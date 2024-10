Alejandra Rubio habla de su plan de parto en la recta final de su embarazo: "Quiero que sea lo más natural posible"

Aunque ya se haya fijado y se haya dejado influenciar por la manera en la que Marta Riumbau ha decorado la habitación de su hija Julieta, reconoce que por el momento no ha querido preparar de demasiadas cosas para su hijo. Mucho menos la maleta o bolsa del hospital, para lo que aún queda bastante. "Poco a poco, que yo soy un poco supersticiosa", comenta con una sonrisa nerviosa que denota su miedo a que algo pueda salir mal.

Sobre si ha empezado ya o no su preparación al parto no ha querido dar detalles y ha señalado que esa parte de su intimidad es algo que "llevo en privado". Tampoco sabe si su hijo llegará al mundo a través del canal vaginal o si necesitará una cesárea, algo con que por el momento deja claro que su bebé está sano y que en principio no hay motivo o razón alguna por la que programar una cesárea.