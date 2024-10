Marta Peñate se rompe al hablar de un trauma que arrastra: "No levanto cabeza"

Marta Peñate atraviesa un momento delicado. La que fuera ganadora de ' Supervivientes All Stars ' se ha roto y se ha desahogado . La exconcursante de ' Gran Hermano ' ha reconocido que no le gusta mostrar esta cara derrotista, pero tampoco va a disimular lo que para ella es un trauma que está arrastrando. La influencer de 33 años ha contado lo que le está pasando:

"Sé que lo que voy a decir puede parecer un poco chorrada, pero sabéis que estoy con los medicamentos de la fecundación in vitro y demás y es que te lo juro me veo cada vez más hinchada , más hinchada...", ha contado la que fuera concursante de 'Gran Hermano'. La novia de Tony Spina se ha cansado de mostrarse positiva y también ha querido reflejar otra parte que supone un desgaste mental para aquellas mujeres que se adentran en un proceso así para quedarse embarazadas.

Lo que ha hecho Marta Peñate ha sido utilizar sus redes sociales para poder desahogarse públicamente. "Que si me pusiera más hinchada porque estoy comiendo, pues uno dice vale, no pasa nada, pero por los medicamentos continuamente y siempre igual. Nunca levanto cabeza. No sé quería compartirlo por si me veis más hinchada, un trauma que me queda", ha manifestado la influencer de lo que lleva pasando desde hace dos años para ser madre y que le "quema" tanto.