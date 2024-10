La sobrina de Isabel Pantoja está a punto de dar a luz a su primera hija , en común con David Rodríguez. El embarazo no ha sido un camino de rosas para ella, pero ahora que ya está en plena recta final, no puede evitar afrontarlo con cierta melancolía. Su "sevillana" está a punto de llegar al mundo y la que fuera concursante de 'Supervivientes' tiene una mezcla de sentimientos .

Por eso, a través de su perfil oficial de Instagram, la exmujer de Omar Sánchez, con el que recientemente ha protagonizado un tenso cara a cara , ha expresado cómo se siente a pocos días de dar a luz a su primera hija. " Cerrando una etapa de mi vida . He disfrutado, reído, bailado, llorado, emocionado y, sobre todo, he sido plenamente feliz. A todos los míos; voy a echaros muchísimo de menos estos meses, pero pronto volveremos a nuestros ratitos, nuestras cosas, nuestras risas ", escribe la sobrina de Isabel Pantoja, despidiéndose de sus amigos y allegados, de los que asume que estará más alejada tras el nacimiento de su hija.