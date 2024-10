Fani Carbajo presume de lo que le diferencia de Violeta Mangriñán: "Eso yo no lo hago"

"Son los padres los que deciden, siempre y cuando a los hijos no les falte de nada y los protejan", ha reiterado la exconcursante de 'Supervivientes' que cree que lo hace mejor que otras madres influencers porque ella asegura que solo comparte sus fotos, pero que no cuenta sus intimidades como sí hacen otras creadoras de contenido como Violeta: " La diferencia entre ella y yo es que ella ha contado hasta cuando su hija tiene cistitis y yo, si mi hija tiene cistitis, no lo cuento ".

"Nadie sabe si mi hijo aprueba, si se ha puesto malo, si he tenido reunión con sus profesores, si le he llevado al médico... Para mí eso es vender su privacidad y por eso no lo he hecho con mi hijo el mayor ni lo voy a hacer con la menor. Para mí, estar orgullosa de mis hijos y subir una foto bonita o dándole un beso no es vender su privacidad ni que esté expuesta a que le digan nada los compañeros de clase", ha comentado la madrileña.