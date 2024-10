Marta Peñate hace saltar las alarmas con su preocupante mensaje: "Necesito algo de tiempo"

Marta Peñate ha publicado en su perfil oficial de Instagram un preocupante mensaje que ha hecho saltar las alarmas de sus seguidores. La que fuera concursante de 'Gran Hermano' , ahora colaboradora de los debates de la nueva edición, decidió hace algún tiempo llevar de forma más privada todo su proceso de fertilidad . De ahí que este mensaje haya dejado consternados a sus seguidores. "Necesito tiempo", ha reconocido la ganadora de 'Supervivientes All Stars' , que ha reconocido que no atraviesa su mejor momento.

No ha dado detalles de lo que le está ocurriendo, pero lo poco que ha comentado sobre el momento anímico en el que se encuentra ha servido a sus incondicionales para entender que no se encuentra bien . Además, en este momento se desconoce en qué punto de su proceso de maternidad se encuentra Marta Peñate , que tras el batacazo emocional que supuso para ella no conseguir quedarse embarazada en su primer intento, decidió guardarse para su intimidad parte de este proceso .

"Tengo millones de ganas de contaros lo que me pasa. Necesito algo de tiempo y os lo aclararé todo tranquilamente, pero no estoy del todo a gusto", ha empezado expresando la que fuera concursante de 'Gran Hermano'. "Sé que cuando os lo cuente, que será pronto, por fin sacaré todo lo que llevo dentro, pero vaya tormento...", ha señalado la que fuera concursante de 'Supervivientes', ahora ganadora de 'Supervivientes All Stars', que no ha querido entrar en detalles, pero sí ha prometido que pronto explicará por qué se encuentra en este momento tan inestable a nivel emocional.