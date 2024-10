Alba Díaz habla de su futura maternidad con Marcos Terrones: "Los astros se me alinean"

Sin ocultar nunca su amor por Marcos Terrones, artista conocido como Oddliquor , Alba Díaz no solo ha celebrado que siempre ha habido muy buena sintonía entre él y sus padres , sino también cada uno de los pasos que dan juntos. De ahí que no sea de extrañar la respuesta que la influencer ha dado a los periodistas cuando estos le han preguntado por sus planes más inmediatos y, si en la ecuación, entra la idea de tener ya hijos.

"Si me veo casada y, si puedo tener hijos, si la vida y los astros se me alinean, los tendré", ha afirmado rotunda Alba Díaz. Sea como fuere, la influencer en estos momentos no está prometida ni hay una posible fecha en el aire. Lo que sí es una realidad es que la joven está feliz y enamorada de Marcos Terrones, cantante, compositor y productor musical, que tiene cinco años más que la influencer.