Una de las que mayor impacto causó fue Anita Matamoros, que un año más repite como nominada a mejor creadora de contenido. Aunque no consiguiese alzarse con este premio, la influencer logró llamar la atención en la red carpet con su favorecedor y radical cambio de look. Si bien su total look en color marrón chocolate no fue uno de los mejores de esta alfombra roja, su actitud y el alto contraste que ha conseguido en el plano beauty con al oscurecer su pelo, hacen que sea una de nuestras favoritas.