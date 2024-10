Sofía Suescun adelanta una emocionante noticia: "He tenido una reunión muy importante"

No ha sido un proceso nada fácil para ella, que ha tenido que romper todo el vínculo con su madre tras una tremenda discusión que ha llevado a todos los miembros de la familia varias veces a plató a contar sus diferentes versiones y puntos de vista. Ahora, con las aguas más calmadas, ni Sofía Suescun ni Maite Galdeano hacen alusión la una a la otra y parece que ambas continúan haciendo sus respectivas vidas .

A la primera no le va nada mal. Vive feliz junto a Kiko Jiménez - algo que antes no podía hacer por la presencia de su madre-, se ha comprado un coche de casi 80.000 euros, también se ha convertido en propietaria de un nuevo y lujoso ático en Madrid y un sinfín de buenas noticias a la que parece sumarse ahora otra más. La que fuera ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes', y se quedase a las puertas de 'Supervivientes All Stars', ha adelantado una emocionante nueva para ella.