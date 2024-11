'Fiesta' rescata un vídeo del año 2014 del programa 'Cazamariposas' en el que la propia Isa Pantoja cuenta que un día se cortó ella misma el pelo, que se lo destrozó y que su madre enfadó mucho por lo que hizo. Algunos colaboradores piensan que esto vendría a desmontar a la propia Isa, pero otros como Omar Suárez y Alexia Rivas salen en defensa de la hija de la tonadillera, pues no creen que este vídeo siembre la duda sobre ella porque se refiere a un momento distinto. Alexia Rivas cuenta que, en este nuevo testimonio (en el que Isa cuenta se cortó el pelo a trasquilones), se refiere a cuando tenía siete años y no tiene nada que ver con el episodio en el que se lo cortó la madre con diecisiete para que no saliera a la calle.

Tras ver lo sucedido en el programa, Dulce llama en directo muy enfadada para contar lo que sucedió aquel día: "El episodio ocurrió y es más grave todavía. Me callé la boca por no causarle más daño a mi niña. Su madre le cortó el pelo, la arrinconó a la fuerza. Yo me metí para evitarlo y la madre intentó clavarme las tijeras en el estómago. Me quitaron de en medio para evitar eso. Todas las personas que estaban allí no hacían nada. Me duele que cuestionéis a una víctima". A Dulce le enfada que, en el programa, cuestionen las palabras de Isa Pantoja y no duda en defenderla con uñas y dientes, sobre todo cuando se enfrenta a Luis Rollán.