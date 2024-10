Adara Molinero reconoce el error que ha cometido en sus relaciones: "No lo cometáis vosotros"

"Me da una satisfacción, un gusto... ¡Es increíble! ¡Me encanta! ¡Es que no hay nada que me guste más en el mundo!", ha enfatizado la finalista de 'Supervivientes', que se define a sí misma como "la reina del 'unfollow'". Tal es su gusto por la tecla de 'dejar de seguir' en la red social de la camarita que ha confesado lo que sus seguidores ya sabían y es que cada vez que alguien la hiere rompe su vínculo virtual, pero también ha revelado que lo hacía con sus exnovios cuando quería asustarlos y que pensasen que la iban a perder .

"¿Que te has cabreado con tu novio? ¡Pam! Le dejes de seguir para que se acoj*ne", ha comentado entre fuertes carcajadas la hija de Elena Rodríguez, que rápidamente ha reconocido que esto era un error y le ha recomendado a sus seguidores que no lo comentan ellos también: "Eso no, es broma, no cometáis los mismos errores que yo".