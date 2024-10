Después de días de silencio, Anna Ferrer Padilla se ha despedido públicamente de su tío . La hija de Paz Padilla ha escrito una desgarradora carta de despedida en la que reconoce que el "vacío que deja es incalculable". La influencer de 27 años ha compartido en su perfil oficial de Instagram un vídeo contemplando el atardecer, acompañada de su madre, junto a estas emotivas palabras. Una publicación en la que ha comentado Iván, su expareja , que no ha podido evitar reaccionar ante la dolorosa perdida .

La creadora de contenido dejó de actualizar sus redes sociales en el momento en el que conoció la terrible noticia. Su tío fallecía de forma repentina a los 57 años . A su madre le pillaba lejos de casa. Concretamente en Tarragona, donde se encontraba por motivos de trabajo. Rápidamente, ponía rumbo a Cádiz para estar cerca de los suyos en un momento así. Desde ese momento, Anna Ferrer Padilla no se ha separado de ella ni un solo instante.

"El vacío que dejas es incalculable. Pero, ¿no es ese el propósito de vivir? Vivir intensamente y dejar huella cuando te vas . Eso has hecho tú, trompeta: vivir mucho y llenarnos a todos de alegría y amor. El legado que dejas es demasiado grande. Ahora nos toca aprender a vernos en cada atardecer en el Trompeta y brindar por ti", ha escrito la hija de Paz Padilla junto a este precioso vídeo en el que se ve la puesta de sol a ritmo acelerado.

Una publicación que ha emocionado también a Iván Martín, su expareja, con la que mantuvo una relación de tres años y con quien rompía el pasado a mediados de 2022. El joven tuvo también una relación estrecha con el tío de Anna Ferrer Padilla, al que ha dedicado unas preciosas palabras de despedida: "Espérame con mi mojito en mano por ahí arriba, Luis", ha escrito el joven. Por el momento, la influencer no ha respondido a esta preciosa muestra de cariño de su ex, aunque el comentario ya acumula cientos de 'me gustas'.