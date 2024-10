Exclusiva | Antonio Revilla, ex de Laura Matamoros, habla por primera vez de su relación con Hiba Abouk

Sus palabras nos llegan horas después de que Matamoros se pronunciase anoche sobre el supuesto romance de su exnovio con Abouk. En la alfombra roja de los Premios Women of de Year, organizados por la revista Harper's Bazaar, la exconcursante de 'Supervivientes' se mostraba fuerte y optimista mientras lanzaba alguna que otra pullita a su ex, dejando claro que ella necesitaba su "tiempo" para poder volver a estar con alguien mientras "el resto tiene su proceso".

Sobre esto mismo, Revilla no ha querido pronunciarse, de hecho, cree que "las preguntas" sobre su ruptura "deben ser para otros", y no quiere acabar convirtiéndose "en el foco ni en la noticia de nada" con sus declaraciones. Para él, que no se considera "personaje público", todo esto es nuevo. No para Hiba Abouk, que el pasado verano ya se vio envuelta en otro escándalo tras ser señalada como una de las culpables de la ruptura entre María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi.