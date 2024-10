Noemí Salazar habla por primera vez de la condición genética folicular que sufre desde pequeña

No está claro por qué se acumula la queratina en las personas que tienen queratosis pilaris, aunque parece tener un fuerte componente genético. Afecciones como la dermatitis atópica también puede favorecer su aparición.

"Creo que nunca os he contado esto sobre mí. Desde pequeña tenía este tipo de granitos en los brazos y yo tenía una manía y siempre me los estaba pellizcando", dice mientras habla de este problema que, aunque no tiene una cura como tal, sí que puede mejorar con determinados productos hidratantes, pues la sequedad de la piel tiende a empeorar la queratosis pilaris.