La clara victoria de Daniela sobre Laura tras ganarla en duelo por segunda vez convierte a la doble ganadora en una incipiente leyenda. Por su parte, la audiencia expulsaba por tercera vez a una Laura que ha costado lo suyo quitarse de encima. Por si no le había quedado claro, anoche tuvo la muestra definitiva de que la audiencia no la quiere dentro de la casa, y así lo ha expresado en tres ocasiones. La victoria de Daniela no es individual, sino del equipo rosa. No en vano las cuatro últimas expulsiones han sido de concursantes del equipo azul en el siguiente orden: Laura, Ruvens, Manu y otra vez Laura. Se cierra un círculo.

Daniela sigue estando en la casa (y nominada a perpetuidad), después de cargarse dos veces a la hija de María José Galera (y con el poder de salvar a un nominado todas las semanas). Su insistencia en querer abandonar me hizo pensar que había llegado el final de la colombiana, pero no fue así por fortuna. La audiencia suele sancionar a aquel que expresa su intención de marcharse y finalmente se queda. Mucho más si lo hace repetidamente durante una semana y llega a tener una mala actitud con el ‘súper’. Si después de esta semanita en la que hubieron de dejar abierto el protocolo de abandono pendiente de una decisión final, y con todos los fandoms en su contra, Daniela sigue en la casa quiere decir que estamos ante una concursante más fuerte de lo que algunos creyeron.

Una confusa frase sobre Óscar motiva ahondar en su enfrentamiento con Maica y Daniela

En las dos semanas que estuvo fuera de la casa, Laura escuchó una conversación de Daniela y Maica sobre “usar a Óscar”. Aunque su literalidad es confusa porque no se llega a entender bien todo lo que dicen ambas concursantes, decide contarlo en la casa una vez descartado hacerle el juego a las “fresis” y llevarse bien con ellas tras su regreso. Como no puede contar cosas del exterior, Laura afirma que escuchó esa conversación desde una habitación contigua. Cuando esta confusa conversación salta a unos posicionamientos, Maica niega que hubieran hablado en esos términos, pero no es capaz de corregir lo dicho contando la realidad tal cual es. Creo que Maica teme haber dicho tal cosa y no recordarlo, mientras que Daniela sí lo recuerda y niega la mayor, sin ocuparse tampoco de centrar el asunto intentando darle la vuelta a lo que Ruvens y Óscar querían sugerir.

Daniela dijo: “Utiliza a Óscar si yo me voy”. Fuera de contexto es un mensaje feo, que vendría a demostrar algunas de las cosas que lleva un tiempo afirmando Ruvens sobre que Maica habría utilizado a Óscar y a Adrián. La realidad, según interpreté viendo en directo esa secuencia y con algo más de contexto, aunque no demasiado, es que Daniela estaba pretendiendo proteger a Maica y temía que se quedase sola en la casa, lo cual es una situación nada deseable. Cuando habla de “utilizar” entendí que Daniela se refería a que se apoyase en él para superar su ausencia.

No es imaginación mía dado que Daniela habla efectivamente de utilizar a Óscar, pero añade que para no estar sola. La cosa no tendría importancia si no lo hubieran utilizado (aquí está bien utilizado el verbo) para intentar dejar mal a ambas ante toda la casa. Anoche mismo, tras ver las imágenes en el cine volvían contándolo ante el asombro de todos. Sacado de contexto y manipulado a su antojo es una conversación llamativa que no es fácil validar. No les culpo, porque la conversación es confusa y está demasiado descontextualizada, pero esto último es normal cuando se montan vídeos con la información de mayor interés. Y aunque tuviéramos más contexto sigue siendo fácil malinterpretar lo que están diciendo.

Luis llegó a plató en un camión de transporte de paquetes

Puede parecer una indirecta que Luis llegase anoche a plató en un camión de transporte de paquetes, pero no lo es. Diría que es más bien directa y a dar. Algunas veces, cuando nos llamaba la atención un profesor o profesora en el colegio decíamos “pero si yo no he hecho nada”, a lo que nos contestaban: “Pues por eso”. Anoche Nerea se hacía cruces tras la salida de Luis preguntándose por qué la expulsión si no había hecho nada. Le respondería lo mismo que aquellos profesores de mi infancia: “Pues por eso”. Precisamente por no hacer nada en casi tres meses ha sido expulsado a la primera oportunidad que ha tenido la audiencia de votar en positivo. Esta segunda expulsión de anoche es un buen banco de pruebas para imaginar lo que pasará una vez se empiece a votar en positivo camino a la final.

Aunque los salvados fueron llamados en un orden que no corresponde al número de votos de cada uno, si se quedaron en peligro Violeta, Nerea y Luis posiblemente sea porque estos sí eran los menos votados. Esto da pistas para lo que puede pasar esta semana, dado que de los tres componentes del ‘team de Alcorcón’, protagonistas en parte de la gala de presentación, solo está nominada Violeta. Y aunque no es lo mismo votar en positivo que en negativo, los movimientos más recientes de esta concursante y el resultado de las últimas nominaciones la convierten en objetivo claro de los votos de los seguidores rosas, y posiblemente también de los de Óscar, aunque de esto hablaré un poco más adelante.

Ayer nominé a Luis dando esta explicación (perdón por la autocita): “Porque posiblemente sea el mayor mueble que ha entrado en la casa esta edición. Luis no ha sido menos veleta que Violeta, y al igual que esta no se ha preocupado en disimular su cambiante actitud. Molesta poco, pero es un concursante casi invisible todo el rato, salvo cuando discute con Nerea. Luis es de esos concursantes que al no estar presentes en la mente de la audiencia termina llegando a la final sin que podamos poner remedio. Hagámoslo ya mismo”. Pues dicho y hecho, ya está fuera.

Observatorio de nominaciones

Daban un nombre (podían repetir) y luego elegían un huevo para estamparlo en la cabeza del concursante nombrado. Si era fresco un punto y cocido ninguno. Esto lo repitieron todos tres veces, con la peculiaridad de que había un huevo azul (fresco) que valía 6 puntos. Quien eligiera ese huevo al azar podría subir a un nominado a la lista final, aunque sin que se hayan enterado todavía sus compañeros. Así quedó la nominación “por huevos”:

Juan > Óscar (1), Óscar (0) y Óscar (1)

Maica > Edi (0), Edi (1) y Violeta (0)

Jorge > Maica (1), Adrián (0) y Adrián (1)

Nerea > Ruvens (1), Adrián (1) y Adrián (0)

Daniela > Violeta (0), Violeta (1) y Violeta (1)

Edi > Maica (6), Maica (0) y Adrián (1)

Violeta > Ruvens (1), Óscar (0) y Ruvens (1)

Adrián > Jorge (1), Violeta (1) y Jorge (1)

Ruvens > Adrián (1), Violeta (1) y Violeta (1)

Nominados provisionales: Daniela (nominada perpetua), Maica, Violeta y Adrián. El huevo azul tenía otro privilegio, aparte de los 6 puntos en las nominaciones, que era subir a un nominado más a la lista. Edi, lejos de renunciar (o intentarlo, al menos) a ese privilegio porque ellos están en contra de los privilegios, decidió subir a Óscar. La nómina de nominados crece hasta los cinco concursantes, justo la mitad de los que siguen en la casa, y queda así: Óscar, Daniela, Maica, Violeta y Adrián.

La explicación de Edi fue que subía a un concursante fuerte para intentar que salga Daniela, pero todos sabemos que esta semana ha exteriorizado que empieza a dudar de Óscar. Edi ve a este compañero como un rival fuerte, igual que a Maica, razón por la cual considera abierta la veda contra los fuertes. Su explicación flaquea porque Óscar hace mucho que no está nominado hasta el final y es imposible saber quién saldría en un duelo con Daniela. Por otra parte, los seguidores de Violeta y Edi pidieron el voto contra Daniela, por lo que corresponde devolverles el favor.

Los seis puntos del huevo azul van a evitar que Daniela tenga que salvar el domingo otra vez a Óscar o a Adrián. De salvar a Violeta sería su mayor error de los últimos 85 días. Por tanto, los seis puntos de Edi a Maica por ese huevo tan especial la meten entre los nominados y permiten que su amiga Daniela se dé el gusto de salvarla por el poder del “Superbigbro”. Con Maica salvada los nominados definitivos serían Óscar, Daniela, Violeta y Adrián. Muy poco espabilados serían los seguidores de Óscar si no se unen a los de Daniela para que sea Violeta la expulsada. Se asegurarían así la protección de Óscar, que podría ser el segundo más votado tras la de Alcorcón.

Se abrió la veda entre lo que queda del equipo azul y allegados

Si por parte de Edi se abrió la veda para cazar a Óscar, Violeta tiró anoche a dar y sus balas tenían como objetivo también a Óscar y, sobre todo, a Ruvens. Este último respondió y apuntó también doblemente a Violeta. Lo llamativo es que no le diera ni un solo voto a Juan, lo cual indica que aparte de salvarse él quería ajustar cuentas con Violeta. La consecuencia es que Juan se quedase a cero, igual que pasó con Nerea. Si no contamos los seis puntos del huevo azul la más nominada anoche fue Violeta con 5 puntos y habiendo sido nombrada por 4 de sus compañeros. Ruvens se enfrentaba a Edi al decirle: “No estamos jugando a las casitas”. Como si él no hubiera subido a Violeta con sus votos. Me apetece ver lo que dice Ruvens cuando se entere de que Edi ha subido a Óscar. El grupo azul está definitivamente desintegrado tras salir Manu y Laura, con Ruvens y Óscar comenzando a asumir el enfrentamiento que ya tienen con Edi y Violeta.

Daniela estampaba sus tres huevos (solo dos eran frescos) a Violeta porque tras ser salvada afirmó: “No sé qué le ven a esta persona (por Daniela)”. Pues vemos que es una mujer auténtica, leal y con personalidad, que no recoge cable todo el rato ni depende de un hombre para hacer su concurso. Además, no tiene el ego de dimensiones cósmicas de Violeta, que le hace repetir que no tiene ninguna maldad, es la más sincera y la más guapa a este lado de los pirineos. Y del otro lado también.

Moleskine del gato