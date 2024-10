Una de las que está siendo más activa es Anabel Pantoja. Desde que saltase la noticia, la influencer no ha dejado de compartir contenido así como utilizar sus stories de Instagram para informar a los damnificados sobre las vías para asistir a sus necesidades más básicas. Además de esto, la sobrina de Isabel Pantoja también ha utilizado sus redes como vía de desahogo y para hacer una pregunta que le ronda en la cabeza desde que conociera la magnitud de esta tragedia.

"Estoy aquí con el cuerpo cortado en el sentido de que estoy viendo todo lo que está pasando en Valencia. Evidentemente es un tremendo desastre. Yo me pregunto... Cuando pasó lo de Miami, que se estuvo informando como una semana o quince días antes de va a llegar este tornado y no sé qué. ¿Esto no lo vieron venir?", ha sido la cuestión que la televisiva ha lanzado al aire en busca de respuestas.