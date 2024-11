Ajla y Jota Peleteiro dan la bienvenida a su primer hijo en común: "Que Alá te bendiga"

Se desconoce si los pequeños Jota y Alejandro (que también tienen otro hermano por parte de madre), conocen ya o no a su nuevo hermanito. Los pequeños, de 8 y 3 años respectivamente, viven con su madre en Sevilla, ciudad a la que recientemente se mudaba tras pasar más de cuatro años viviendo en el País Vasco y por la que el exfutbolista habría disputado a su exmujer en los juzgados por haber se llevado a sus hijos a otra ciudad "sin el consentimiento de un juez". Hace solo unos días, Peleteiro posaba con ellos sin especificar o no si el pequeño Mansour había o no nacido ya en esos momentos.