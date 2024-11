Ella como otros influencers está utilizando las redes como canal de difusión sobre la situación de Valencia . Sin embargo, la que fuera también concursante de 'Supervivientes' ha lanzado una reflexión de algo que se está repitiendo y que ella no alcanza a comprender. Se trata de ayudar haciéndose eco del asunto, pero no todos están actuando de esa forma .

"Esto que voy a decir no sé cómo va a caer", ha comenzado diciendo para mostrar abiertamente lo que no alcanza a comprender. "No sé cómo hay creadores de contenido o personas con influencia que pueden crear tanto contenido estando ahí. Yo la verdad es que no tengo un solo vídeo grabado desde mi móvil. No me ha dado tiempo", son las palabras con la que Bea Retamal ha expresado su queja a los que aprovechan a ganar views y likes antes esta tragedia.