Marta Peñate: "Me he quedado embarazada fuera del útero y tendrán que expulsar el embrión"

Tras confesar en el estreno de 'Los mejos' que había perdido el bebé que esperaba junto a Tony Spina, Marta Peñate ha ido actualizándole a sus seguidores de Instagram cómo se encontraba. Lo primero que la exconcursante de 'Gran Hermano' les contó fue que no iba a tirar la toalla y que intentaría quedarse embarazada de nuevo, pero con el paso de los días comenzó a mostrarse más preocupada porque los médicos "no encontraban" el embrión y sospechaban que podría haber vivido un embarazo ectópico .

"De nuevo en urgencias. Ver para creer. Me ha vuelto a subir la hormona del embarazo. Vamos que me he quedado embarazada fuera del útero y tendrán que hacer algo para expulsar el embrión", ha comunicado la ganadora de 'Supervivientes All Stars' con un story que ha tomado desde el hospital al que ha tenido que acudir de urgencia poco después de haber celebrado su cumpleaños junto a su prometido, Tony Spina, y su madre, que se había desplazado desde Las Palmas de Gran Canaria hasta Madrid para estar a su lado cuando soplase las velas de la tarta.