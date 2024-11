La que fuera concursante de 'GH VIP' ha querido compartir todos los regalos con sus seguidores, que son más de 750 mil, y que engloban desde chocolates, calcetines y hasta un cuaderno para colorear y relajarse . Lo ha mostrado todo con una foto a través e sus stories de Instagram y esto es lo que ha dicho ella: "Happy Birthday to me" .

Isa Pantoja se ha emocionado con este despertar y puede que no sea la única sorpresa que la influencer reciba a lo largo del día. Su marido Asraf Beno, su apoyo incondicional, no se ha pronunciado todavía en redes, pero tal como ha afirmado ella en muchas ocasiones, es de lo más detallista.

En un día en el que le toca disfrutar a ella, Isa Pantoja va a tratar de desconectar de todo y de disfrutar junto a los suyos. Pese a la duda de si tendrá o no las felicitaciones esperadas, la exconcursante de 'Supervivientes' ya ha dejado claro que no espera nada ni de su madre ni de su hermano. Su punto de inflexión fue su reciente operación y el no recibir en aquel momento ni una visita, ni una llamada.