Asraf desvela más detalles de los duros desprecios y momentos que sufrió Isa P con su familia: "Es un delito, pero ha prescrito"

Asraf ha recordado el momento del 'manguerazo' que vivió Isa Pantoja y ha decidido romper su silencio

El marido de Isa Pantoja ha confesado que no esperaba que la madre no llamase a su hija cuando estuvo ingresada

La confesión más dura de Isa Pantoja: ''Me llevaron al ginecólogo para ver si había perdido la virginidad''

Asraf ha visitado el plató de '¡De viernes!' para hablar alto y claro del conflicto mediático que Isa Pantoja mantiene con su madre y de todo lo que su mujer sufrió en el pasado en la finca de Cantora con el resto de los familiares de la cantante. El marido de Isa Pantoja ha decidido no callarse más y hablar de los desplantes que le ha hecho la tonadillera a su hija.

La pareja de Isa Pantoja ha alabado la valentía que ha tenido su mujer para contar los duros episodios que vivió con su madre y el resto de la familia: "Es una pena que te pasen estas cosas. Me pongo en la situación de ella y yo no sería capaz de verbalizar todo lo que ha verbalizado. Es tan valiente y tiene tanta fuerza que yo le admiro".

Los colaboradores de '¡De viernes!' le han preguntado por los desplantes que le ha hecho la familia Pantoja a su mujer y Asraf ha indicado el motivo por el que Isa decidió abrirse con la audiencia: "Decide contarlo para que la gente conozca la realidad que ha vivido. El ver tanto apoyo le encantó. Ella misma contó que a veces pensaba que estaba loca. Los que están locos son ellos".

Asraf ha contado el sometimiento que le hicieron pasar a su esposa en Cantora: "Ella al final todo lo que le decían lo tenía normalizado. Se pensaba que la culpa era de ella". La pareja de Isa Pantoja ha desvelado que conoció el episodio de la manguera por televisión.

"Lo sé a raíz de que Kiko da una entrevista en la que dijo que había pegado a Isa. A raíz de eso le pregunté a ella. Me cuenta el episodio de la manguera y lo del ginecólogo. Al ginecólogo deberían de echarlo de ahí, un profesional que haga eso... Es un delito. Si no hubiese prescrito, cuidado. Eso no se puede hacer. Menos mal que ahora se está persiguiendo. No saben el daño que pueden llegar a producir", ha contado Asraf con mucho enfado.

Asraf no entiende la actitud de Isabel Pantoja con su hija: "No se preocupa, hace que se preocupa"

El marido de Isa Pantoja ha seguido contando los duros episodios que vivió su mujer con la familia Pantoja. Asraf ha arremetido contra la tonadillera por no preocuparse de su hija. La pareja de Isa ha explicado que la cantante preguntó por el estado de salud de su hija a través de terceras personas y eso a Asraf no le ha parecido bien: "Eso no es preocuparse, eso es hacer que te preocupas".

Asraf ha indicado que Isabel Pantoja le ha hecho muchos desprecios a su hija: "Al final me va contando más episodios y más cosas. Todo es terrible y feo. En el cumpleaños de Isabel trajeron a su ex (Omar Montes). Hay muchos desplantes, que si los médicos, que si entro en un programa y apoyo a Kiko y a ti no..."

El momento en el que Isabel Pantoja pidió perdón a Asraf tras amenazarle con abogados

Tras unas imágenes sacadas de contexto, Isabel Pantoja se puso en contacto con Asraf. "Lo que tuve fue una llamada de Isabel mucho después de esto, dos semanas después. Me dice, 'que sepas que tengo a todos mis abogados preparados para denunciarte, que eres una garrapata, no te acerques a mi hija...", ha comentado Asraf en el plató.