Isa Pantoja desvela el porqué de su última entrevista: "Me tocaba a mí poner el punto y final"

Isa Pantoja protagonizó una demoledora entrevista en '¡De viernes!' en la que habló como nunca del conflicto familiar que le separa de su madre, Isabel Pantoja. Sin embargo, también habló del proceso de su adopción, del conflicto con su tío y también de los problemas con su hermano.

La hija de la tonadillera ha regresado este lunes a su silla de colaboradora en 'Vamos a ver' para contarnos cómo se encuentra tras esta durísima entrevista: "Me siento algo mejor, liberada. Tenía la necesidad de aclarar el motivo por el que mi madre y yo nos distanciamos. Tenía que poner un punto y final a esto y para ello tenía que explicar el motivo por el que he llegado a esta conclusión", ha arrancado explicando.

Además, Isa Pi ha contado el motivo por el que ha sido ahora y no antes cuando ha llegado a esta conclusión: "Para mí no ha sido evidente hasta hace un mes, cuando me operé y no fue ni me dio ninguna llamada. Estuve cinco días hospitalizada y se me vinieron a la cabeza muchas emociones que me hicieron tomar esta decisión de corazón. Estoy agotada mentalmente después del viernes porque me han venido todavía más recuerdos que pensé que no tenía y que la mente me ha devuelto".

Sobre su adopción, Isa ha vuelto a sincerarse: "Creo que el tema de mi adopción no se trató de manera normal y nunca me sentí tan integrada como me hermano... puede que eso es lo que me hace no superarlo".

Una vez más, Isa Pi se ha mostrado afectada al hablar del diferente trato que ella y su hermano Kiko Rivera han tenido por parte de su familia: "A mi hermano no le exige ciertas cosas ni se enfada, pero ni mi madre ni los demás. Le han dejado pasar más cosas que a mí. No creo que sea por ser chica, pero sí que a mi hermano le ha perdonado barbaridades, incluso antes de ponerla a ella verde".

Isa no quiere seguir haciéndose daño y sabe que para eso tiene que dejar de pensar en las cosas malas que le han sucedido con su madre: "Llevarme a pensar más cosas me hace daño y no me aporta nada. Creo que ya tengo lo que tenía de saber y he tenido la oportunidad de hablar con personas que me han hecho ver más cosas. No tengo la intención de saber más cosas porque creo que me van a destrozar".

Alessandro Lequio, que desde hace tiempo ha sostenido que Isabel Pantoja no trataba igual a sus hijos, ha tenido unas palabras hacia su compañera de programa: "Fue una entrevista muy triste pero que no me ha extrañado para nada. No noté en ella palabras ni de odio ni de rencor, algo que sí se aprecia en el resto de la familia cuando se habla de este tema. Ser padre o madre es una vocación de querer pero sin tener que exigir nada a cambio, algo que no veo en su madre".

Muy sincera, Isa Pi ha respondido y ha admitido qué es lo que peor lleva del comportamiento de su madre con ella: "No voy a mentir, creo que lo que más me duele del todo es su indiferencia y no obtener respuesta, aunque en el fondo no la esperaba.

Isa Pantoja nos habló de su proceso de adopción