Anabel Pantoja estalla tras las durísimas críticas a su barriga a punto de dar a luz: "La tienes colgona"

No es la primera vez que la sobrina de Isabel Pantoja tiene que hacer frente a las críticas por su físico o hábitos alimenticios durante su embarazo. Sin embargo, esta vez ha querido dejar patente la insensibilidad con la que se viene topando desde hace años por parte de una usuaria que la ha tomado con ella .

"Qué barriga más fea tienes Anabel. Nunca he visto una embarazada con una barriga tan rara como la tuya. Entre el culo y la barriga estás hecha un cuadro. La tienes colgona. La barriga de una persona obesa. No redonda y bonita. Fíjate cómo te acaba abajo", es un ejemplo de uno de sus últimos comentarios que ha recibido y este no es el único.