Lluvia de críticas a Anabel Pantoja por sus declaraciones sobre su cuerpo en el embarazo

La exconcursante de 'Supervivientes' ha hecho un directo en Instagram hablando sobre su embarazo

La prima de Isa Pantoja ha recibido muchas críticas por sus declaraciones acerca de los cambios de su cuerpo

Anabel Pantoja abre el armario de su hija y se derrite con su nueva colección de ropa de bebé

Anabel Pantoja se encuentra en Las Palmas de Gran Canaria, en concreto en su casa de Arguineguín, viviendo la recta final de su embarazo y con muchas ganas de conocer a su hija en común con el fisioterapeuta de 27 años David Rodríguez. El haber frenado su ritmo de trabajo le ha permitido a la exconcursante de 'Supervivientes' hacer un directo de Instagram para hablar sobre su embarazo y sincerarse completamente con sus seguidores.

La influencer les reconoció que está tranquila y que su deseo es disfrutar y descansar en estos dos meses que le quedan hasta la fecha prevista de parto, aunque les recordó que no estaba pudiendo dormir bien porque tenía reflujo y pasaba casi toda la madrugada despierta. En el directo se lanzó a hacerles una confesión más: siente que "todos sus órganos" se han comprimido en un lugar concreto debajo del pecho.

"Todos mis órganos, el intestino, el páncreas, los pulmones, están aquí, entonces pues me asfixio bastante, entonces no me explico cómo esas personas que llevan dos, tres o 18 niños en la barriga sobrevivieron a estar nueve meses así", comentaba la influencer en su directo en un momento que ha recortado la cuenta 'Tv Mandalina' para compartirlo en TikTok, donde le han llovido las críticas por estas declaraciones.

"Dios mío, si la escuchara un médico", "¿Qué dices? Eso no es así", "No sé si reír o llorar escuchándola", "Madre mía, yo alucino", "Lo que tengo que escuchar", "No eres la primera mujer que se ha quedado embarazada", son algunos de las críticas que se pueden leer en la zona de comentarios de la publicación.