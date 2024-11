Mar Flores comienza a estar nerviosa al acercarse el nacimiento de su primer nieto. La madre de Carlo Costanzia así lo ha contado a la prensa. La modelo parece que no puede ocultar las ganas de conocer a su nieto y ha hablado de cómo será como abuela y cómo está enfrentando esta etapa al estar Alejandra Rubio en la recta final de su embarazo .

Ante lo que viene ahora y cómo enfrenta la que será una nueva faceta para ella, el que sea la abuela de su primer nieto , Mar Flores ha contestado sin tapujos: "Es una realidad y, como ya he dicho en muchas ocasiones, es una experiencia maravillosa ". Lo que de primeras le resultó una noticia bastante impresionante, "al principio fue un shock" , ha relatado, ahora para ella es su gran ilusión y quiere ser una abuela joven.

"Estoy encantada, ellos están felices y es lo que importa ", ha dicho sobre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. Lo que ya haga ella cuando tenga a su nieto en brazos es lo que también ha dejado claro tras estas últimas palabras a los periodistas de Europa Press. ¿Será o no una abuela consentidora? La modelo se ha mostrado visiblemente feliz al hacerle esta pregunta y ha dejado en el aire un mensaje para que los futuros padres se preparen.

"A los hijos se les educa y a los nietos se les malcría", una frase que Mar Flores tiene muy presente y que es toda una declaración de intenciones: "Yo entiendo que sí. Depende de cuanto me lo dejen. A lo mejor no me lo quieren dejar", ha chico en clave de humor ante las preguntas de los periodistas.