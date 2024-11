Marta Peñate explica el motivo por el que no se ha casado con Tony Spina a pesar de estar comprometidos

Marta Peñate ha explicado el motivo por el que no se ha casado con Tony Spina a pesar de estar ya comprometidos desde hace algún tiempo. La que fuera concursante de ' Gran Hermano ' ha hablado por primera vez de este asunto, sincerándose sobre la razón por la que no organiza su boda ni cree que vaya a hacerlo en un futuro cercano. Motivos que nada tienen que ver con su deseo de ser madre ni su proceso de fertilidad, como podían creer sus seguidores.

Lo ha explicado en un vídeo que ha titulado como "cosas que sus seguidores no saben sobre ella" y que ya está generando un gran revuelo: "Estoy comprometida con Tony. Él ya me pidió matrimonio, lo que pasa es que soy muy perezosa y no gusta esto de organizar bodas... Para mí, él ya es mi marido, así que no necesito firmar ningún papel", ha zanjado Marta Peñate, explicando por fin el motivo por el que no se ha casado con Tony Spina ni cree que vaya a darle el 'sí, quiero'. Al menos, en un futuro próximo.