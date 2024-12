Alma Bollo actualiza su estado de salud tras pasar por urgencias: "Estoy destrozada"

Alma Bollo aclara que el motivo de su paso por urgencias se debió a una lumbalgia . Estaba ordenando la casa, se agachó y "ahí me quedé clavada, ni para adelante ni para atrás". Tras verla paseando por la calle un día después, ha recibido varias críticas , a lo que la hija de Raquel Bollo responde de la siguiente manera:

"La doctora me dijo que era muy recomendable no quedarme postrada en una cama, ¿sabes? Y andar para que, al final, el músculo se fuera destensando". Y es que, al parecer, este consejo de la facultativa vendría debido al hecho de que se trataba de una lumbalgia leve. Este traspiés de salud ha pillado a Alma preparando el bautizo de Miguel Junior.

Alma Bollo nos cuenta que no habrá exclusiva para el bautizo de su hijo porque quieren tomárselo con más calma que el bautizo anterior, el de su primera hija, Jimena, y habla sobre la posible presencia de Anabel Pantoja e Isa Pantoja a este evento. En primer lugar, niega la presencia de Anabel, pues acaba de ser madre y "es complicado".

"No pueden estar. Me han dado los motivos y está más que justificado. Sin enfados, sin absolutamente nada de nada y felicitándome por todo, obviamente. La que parece no dar justificación ni parece estar invitada es Isa Pi porque, cuando le preguntamos a Alma, ella guarda silencio.