Marta Peñate recibe críticas por revelar una intimidad suya en la ducha: "Me pasó con Tony y se cabreó"

La exconcursante de 'Gran Hermano' no ha tenido pelos en la lengua al hablar de su intimidad en la ducha

La ganadora de 'Supervivientes All Stars' se ha llevado una serie de críticas al tachar su comportamiento de antihigiénico e irrespectuoso

Marta Peñate comparte el vídeo del momento en el que se entera de que está embarazada de Tony Spina

Marta Peñate es como un libro abierto y no tiene secretos para sus seguidores. La que fuera concursante de 'Gran Hermano' ha hablado en sus redes de todo abiertamente: desde actualizar a cómo se encuentra tras haber perdido el bebé que esperaba a sus rutinas e historia de amor con Tony Spina. Sin embargo, los que creen que lo saben todo de la ganadora de 'Supervivientes All Stars' están equivocados y esta se lo ha demostrado revelando una intimidad suya que nunca ha contado y que ha recibido críticas.

La también participante de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones' junto a Lester Duque, con quien rompió tras su paso por el reality, ha contado algo que acostumbra a hacer casi siempre que se ducha y que muchos consideran que es algo insalubre, antihigiénico e incluso irrespetuoso para el medio ambiente.

La influencer ha utilizado su perfil oficial de Instagram para hacer varias confesiones a riesgo de saber que la última iba a sembrar polémica. "Espero que no haya críticas", ha escrito Marta Peñate, aunque sus palabras no han surtido efectos. Los comentarios negativos no se han hecho esperar cuando la exconcursante de 'GH' ha contado que a ella le gusta orinar en la ducha.

"Cuando me ducho me acabo siempre orinando. Me pasa casi siempre, el setenta por ciento de las veces", ha admitido la televisiva sin poder contener la risa en el vídeo que ha publicado. Algo que, como era de esperar, ha sido comentado y criticado en sus redes.

"¿Es necesario poner esto?", "hay cosas que tienen que quedarse para una", "qué pesada", "vergüenza", "no nos importa ni tu vida ni tus cosas", "medio cerebro", son algunas de las frases con las que se ha encontrado Marta Peñate tras compartir esta intimidad que hace en la ducha. Frente a esas críticas también se ha llevado piropos de los que aplauden en todo su momento la naturalidad y transparencia que tiene.