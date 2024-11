"No sabéis lo que me ha pasado", ha comenzado explicando en sus stories de Instagram. "Estoy aquí esperando el Uber, que como siempre llego tarde, pero me había echado un rato antes", asegura algo nerviosa Molinero. Y añade entre risas: "Una pequeña siesta a las ocho de la tarde" . Y ha sido durante el sueño, cuando ha tenido una experiencia que muchos pueden haber experimentado en algún momento: la de querer despertarse y no poder.

"Dentro del sueño, me intentaba despertar y no podía", asegura Adara respecto a lo que sintió. "Y soñaba que me intentaba despertar, pero me levantaba y los ojos no se me abrían", sostiene dejando claro lo mal que ha podido llegar a pasarlo. "Me levantaba y me quedaba dormida o me caía al suelo", ha compartido con sus seguidores. "Mi hijo estaba aquí al lado, intentaba despertarme, y yo quería despertarme pero no podía", cuenta respecto a las sensaciones que ha tenido en este extraño sueño. "Menudo agobio y ansiedad, de verdad", ha concluido al respecto, dejando entrever que jamás le había pasado algo así.