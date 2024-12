Año y medio después de poner fin a su aventura y de romper su compromiso matrimonial, los motivos de su ruptura aún no han trascendido, ya Miriam nunca ha querido contar la razón por la que su historia con Peleteiro terminó de la repentina forma en la que lo hizo.

No obstante, tras el testimonio de Jessica Bueno en '¡De Viernes!', revelando que se enteró de que su entonces marido había iniciado una relación con Miriam por el despecho de otra de sus amantes, no sería raro pensar que el fin de su relación pudiese haber sucedido tras la aparición de otra nueva mujer en la vida de Peleteiro. Con Ajla Peleteiro, su actual mujer y madre de Mansour Malik, oficializó su romance solo cuatro meses después de romper su compromiso.

Miriam Cruz tenía planes de futuro con Jota Peleteiro. No solo una boda que tuvo que paralizar y cancelar, también puede que en su proyecto de vida conjunto estuviese la idea de formar una familia; sueño que acaba de cumplir con Ajla Peleteiro . Trabajaba con él en su empresa, conocía a sus hijos y vivía con él en su casa de Munguía. Después de dejarlo todo y abandonar Ibiza por él, ha continuado viviendo en Bilbao.

Su última reflexión en redes sociales sobre la familia , lo mal que lo ha pasado estando tan lejos de casa y agradeciendo a la gente y a sus nuevos amigos del País Vasco todo lo que han hecho por ella, es cuando menos llamativa. Con sus palabras podría estar lanzando indirectas a Jota Peleteiro, pues a pensar de no mentarle en ningún momento, su mensaje, especialmente tras la entrevista de Jessica Bueno, sí que invita a pensar en él.

"Con el paso de los años, te das cuenta de que hay una familia que te encuentras, de la que no esperabas nada porque no TIENEN que estar ahí. Que te recogen cuando estás triste", continúa la ex de Peleteiro. "Son aquellos que te acompañan por tramos lúgubres de tu vida, los que celebran tus logros porque te quieren, porque te han elegido y tú a ellos. Los que te dicen 'estoy aquí' y suena a verdad", agrega dando a entender que ha habido personas en su vida que han dicho mucho y demostrado muy poco.